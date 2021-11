Manganiello torna ad arbitrare il Bfc dopo 3 anni, non diede un penalty a Svanberg

Il discusso precedente con Manganiello

Da tre anni Gianluca Manganiello non arbitra il Bologna in Serie A. Casualità o scelta?

Ne parla il Corriere dello Sport che ricorda l'ultimo precedente, era un Bologna-Udinese del 2018, in panca c'era Pippo Inzaghi, match con un episodio arbitrale molto discusso. Ci fu infatti un atterramento in area bianconera di Trost Ekong ai danni di Svanberg, Manganiello fece proseguire e venne richiamato dall'allora Var Daniele Orsato, ma nonostante l'on field review l'arbitro restò sulla sua decisione. Sbagliando. Rizzoli per tre anni non lo ha designato con i rossoblù in campionato, altro precedente a ottobre 2020 in Coppa Italia con la Reggina, mentre il neo designatore Rocchi gli ha affidato oggi Samp-Bologna.