Manfredi: “Nessun ampio turnover. Dubbio a sinistra tra Krejci e Mbaye”

“Non ci sarà un ampio turnover, diverso potrebbe essere a Udine. Dovrebbe essere confermata quasi in blocco la formazione che ha affrontato la Roma, nonostante il Bologna abbia avuto quasi due giorni in meno di recupero rispetto al Genoa. Dubbio a sinistra tra Krejci e Mbaye, dipende che tipo di impronta il Bologna vorrà dare alla partita. In chiave difensiva non sono comunque preoccupato per questa sera, anche se ci sono state amnesie nelle ultime gare. Bani sta arrivando bene, Denswil deve fare un ultimo step. Il centravanti dovrebbe essere Palacio, che contro la Roma ha giocato solo i 10 minuti finali. Però potrebbe esserci anche un po’ di riposo per Sansone, con Palacio a sinistra e Destro confermato davanti. Santander e Skov Olsen? Incognite, potrebbero giocare ad Udine”.

