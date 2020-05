Mancini alla Bfc Academy: “Quella volta che Mihajlovic venne scambiato per tassista”

Il Bologna ha lanciato la Bfc Academy Webinar con i ragazzi del settore giovanile che incontreranno varie personalità del mondo dello sport e dello spettacolo. Il primo ospite è stato il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini. I dirigenti e i ragazzi rossoblù si sono alternati nelle domande al ct, con una chicca finale di un aneddoto su Mihajlovic.

Domanda scherzosa di Daniele Corazza – Pregi e difetti di Gianluca Pagliuca?

“Pagliuca per me è un fratello, abbiamo giocato tanti anni assieme e quella Samp è stata una squadra unica. Ci legano tanti anni ad altissimo livello con una persona speciale come Paolo Mantovani. Credo che Gianluca sia stato uno dei più grandi portieri del mondo. Difetti? Tutti ne abbiamo”.