Mancini e il pullman-gate: “Spero che tutto si sistemi”

Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vicenda pullman gate. Il ct della Nazionale si trova tra due fuochi, conoscendo bene entrambe le parti in causa: la piazza rossoblù e il tecnico Sinisa Mihajlovic.

Bologna l’ha visto esordire in Serie A ed è tuttora legatissimo alla città, tanto da viverla appena può. Con Sinisa invece è stato compagno di squadra prima e poi collega in panchina all’Inter. Lo considera un fratello e il Mancio è stata la prima persona che l’allenatore rossoblù ha ricevuto al Sant’Orsola durante la malattia. “Spero che tutto si sistemi- ha affermato – per l’amore che ho per Bologna e la sua gente e l’affetto che provo per Sinisa spero che tutto si metta a posto. Confido che la situazione si plachi”. Concludendo con un eloquente e sincero “Forza Bologna”.

Fonte-Carlino