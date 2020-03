Mancini: “Giusto fermarsi, vinceremo l’anno prossimo”

Intervistato dal Corriere dello Sport, il ct azzurro parla della possibilità di rinvio dei campionati europei e si dice d’accordo affinché questa soluzione salvaguardi la salute dei cittadini. Secondo Mancini la scelta più importante è quella in grado di mettere al sicuro la salute pubblica, lo sport passa in secondo piano di fronte ai problemi di salute.

Qui le sue parole:

“ Adesso è giusto fermarsi, non vedo il motivo di continuare.

Se sono dispiaciuto per il rinvio dell’Europeo? La salute è la cosa più importante in assoluto, possiamo vincerlo anche nel 2021”.

Fonte: Corriere dello Sport