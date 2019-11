Mancini convoca Orsolini in nazionale

L’unica ‘luce’ del Bologna visto ieri sera al Mapei Stadium risponde al nome di Riccardo Orsolini. I rossoblu hanno perso 3-1 contro il Sassuolo, e il numero 7 è l’unico ad averci davvero provato: qualche lampo e qualche segno di risveglio da parte sua, che nel secondo tempo ha anche segnato il gol della bandiera per i suoi. L'”Orso” è l’unica nota positiva di questo Bologna sempre più spento, quasi irriconoscibile. Per lui c’è però pronta una consolazione bella e buona.

Nella giornata di ieri è infatti arrivata la convocazione in nazionale da parte di Roberto Mancini. Il classe 1997 ci sperava da tempo, ma non era ancora riuscito a realizzare il suo sogno. Dopo l’Europeo under 21 in estate aveva iniziato alla grande la stagione con il Bologna, ma poi si era lentamente fermato. Finché la qualificazione degli azzurri ad Euro 2020 era in bilico, quindi, il ct non è riuscito a chiamarlo. Raggiunto però l’obiettivo, ora l’Italia ha davanti a sé due gare poco più che amichevoli: il 15 in Bosnia ed il 18 a Palermo contro l’Armenia. Mancini farà qualche esperimento, di cui farà parte anche lo stesso Orsolini. La speranza di tutta Bologna è quella di vederlo esordire con la nazionale maggiore, per poi aspettarlo al suo ritorno più carico che mai.

Fonte: “Carlino”