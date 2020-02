Mancini avverte la Lazio: “Occhio al Bologna di Mihajlovic”

Lunga intervista al Corriere dello Sport per il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini. Il tecnico ha anche parlato della sfida odierna tra Lazio e Bologna, per lui niente affatto chiusa.

“Attenzione al Bologna – ha ammesso Mancini – Mihajlovic è uno tosto sia in campo che nella vita e non mollerà di fronte ai suoi vecchi amici. La Lazio? Bravissimo Simone Inzaghi, la squadra gioca bene e diverte vincendo. Un futuro lontano da Roma? Dovrà combattere con l’ambiente e non solo, a Roma è stato un simbolo e gioca in casa. Lui è un grande allenatore e non deve illudersi, ci sono difficoltà nel mondo del calcio che non ha ancora conosciuto”.