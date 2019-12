Malmoe in rivolta contro Ibra: si vuole spostare la statua

Mentre Zlatan Ibrahimovic sta scegliendo la sua nuova squadra, in patria va in atto una vera e propria rivolta nei suoi confronti.

Il possibile ingresso come socio nell’Hammarby di Ibrahimovic ha mandato su tutte le furie i tifosi del Malmoe. Dopo aver vandalizzato la statua del giocatore davanti allo stadio di casa e deturpato il mosaico nel quartiere di Rosengard (dove Ibra è nato), è partita anche una petizione per far spostare proprio la raffigurazione dello svedese. Oltre 550 richieste sono arrivate per far traslocare la statua di Ibrahimovic a Stoccolma davanti allo stadio dell’Hammarby.

Fonte Gazzetta dello Sport