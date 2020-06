Malesani: “Bfc, con Mihajlovic puoi sognare. Guaraldi? Non fu colpa sua…”

Alberto Malesani è ricordato a Bologna per l’ultima vittoria rossoblù a Torino e per aver fatto divertire in un’annata senza stipendi, col rischio fallimento e con un cambio di proprietà in atto. L’ex tecnico si è raccontato a Stadio:

“Quella vittoria a Torino è merito di tutti – ha raccontato – Ricordo gli occhi dei ragazzi, fu una partita d’orchestra perché a Torino contro la Juve non vinci con i singoli ma di squadra. Fu un’annata pazzesca, ad un certo punto sfiorammo l’Europa e Portanova, Di Vaio e Perez mi diedero una mano in spogliatoio con una squadra senza stipendi”.