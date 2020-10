Maledizione Bologna, si ferma anche Denswil, ma domenica ci sarà…

Non ha pace la maledizione infortuni in casa Bologna.

Come riporta il Resto del Carlino, dopo Poli, Diks, Medel e Skov Olsen si ferma pure Denswil: per il difensore una ginocchiata al polpaccio mercoledì in un contrasto. Giornata di riposo per lui ieri, che tra l’altro era candidato ad una maglia da titolare come terzino sinistro, ma da Casteldebole trapelano rassicurazioni sull’entità dell’infortunio che non avrebbe procurato una lesione muscolare. Domenica, seppur non in perfette condizioni, potrebbe esserci. Il Corriere dello Sport infatti sottolinea che gli esami strumentali hanno escluso problemi seri e già da oggi il difensore potrebbe rientrare in gruppo.