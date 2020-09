Maldini su Milan-Bologna: “Mi ricordo nel 2008…”

La mente dei tifosi del Bologna non può non tornare al 2008 dopo aver visto i sorteggi del calendario della prossima stagione. Esattamente come dodici anni fa i rossoblù faranno il loro esordio a San Siro contro il Milan: la speranza per i felsinei è che l’esito della sfida sia lo stesso di allora, quando grazie ai gol di Di Vaio e Valiani il Bologna espugnò Milano.

Chiaramente si augura un risultato diverso Paolo Maldini, ex capitano rossonero che attualmente ricopre il ruolo di direttore tecnico, che proprio in quella sfida del 2008 era in campo. “Mi ricordo l’esordio nel 2008 contro il Bologna. Quella volta abbiamo perso, la speranza è di fare meglio stavolta”, le sue parole ai microfoni di Sky Sport. Incertezza quindi sull’esito finale, ma non sulle intenzioni delle due compagini: entrambe vogliono subito i tre punti per iniziare al meglio la stagione.