Intervistato dal Corriere della Sera, Paolo Maldini parla del corona virus e delle sue condizioni.

Risultato positivo insieme al figlio Daniel, l’ex capitano rossonero rassicura sulle sue condizioni ma avvisa : “Negli ultimi giorni ho sentito come una stretta al petto, non è la solita influenza.

Adesso insieme a Daniel stiamo bene, il peggio sembra essere passato, spero che il governo aiuti Milano, la situazione non è delle migliori”.

Fonte: Corriere della Sera