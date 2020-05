Malagò: “Non si può prendere solo una parte del modello tedesco”

Intervenuto in diretta a Che Tempo Che Fa, Giovanni Malagò ha parlato della voglia di ripresa e del modello tedesco, punto di riferimento europeo non solo per l’organizzazione interna agli stadi ma anche per il discorso riguardante i diritti tv.

Secondo Malagò è infatti fondamentale mantenere un modus operandi identico a quello tedesco anche per quanto riguarda la spartizione dei diritti tv sulle partite da recuperare durante i mesi estivi:

“Si parla tanto del modello tedesco e della Bundesliga che ha ricominciato, ed è giusto prenderlo come riferimento, ma non si può prenderne solo una parte. Loro in realtà hanno sistemato tutte le altre cose, facendo un accordo con i broadcaster, con i calciatori e con la seconda e la terza serie. Da noi invece ci sono molti punti interrogativi”.

Fonte: TMW