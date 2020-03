Malagò: “Tutto questo ci cambierà e pure lo sport andrà aiutato”

Intervistato da la Gazzetta dello Sport, il presidente del CONI Giovanni Malagò, ha parlato dell’emergenza Coronavirus: “Avevo in programma una partita di calcio a 5, ma il Coronavirus ci ha fatto cancellare tutto. Abituarsi all’assenza di sport sarà un problema per tanti. Ma questo è marginale, ed è persino riduttiva questa parola rispetto a quello che stiamo vivendo. Proviamo quasi vergogna ad occuparci di questo. Ora ci sono altre emergenze, altri problemi, altre situazioni, e ci sono da rispettare tutte le indicazioni che possono aiutare a fermare il virus. Poi, certo, possiamo aiutare la gente a vivere meglio in questo periodo. Penso per esempio a una campagna che possa invitare la gente a fare attività fisica nelle proprie case”.

