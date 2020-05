Malagò: “Stimavo tanto Savoldi. Ripartenza? Ripresa delle attività, diverso dalle competizioni”

Dopo Mancini, Verdone, Berrettini e Masciadri è toccato al presidente Giovanni Malagò partecipare alla Bfc Academy Webinar. Il numero uno dello sport italiano si è concesso alle domande dei ragazzi del settore giovanile rossoblù. Si parte dalla ripresa delle attività:

“Sono dieci settimane che lavoriamo pancia a terra per ripartire. Abbiamo indicato una strada e il Governo ci ha rispettato, è stato preparato un documento di 400 pagine che è la Bibbia per la ripresa dell’attività, in cui abbiamo chiesto alle federazioni di indicare le specificità del proprio sport e bisogna tener presente che, per esempio, il calcio non ha solo il calcio, c’è anche il calcio a 5 e il beach soccer. Quindi le discipline sono tante, ci sono 44 federazioni, gli sport che seguiamo sono 387. Tutto questo va normato, perché chi fa apnea ha sicuramente meno rischi di contagio di chi gioca a rugby in un pacchetto mischia. Questo documento è stato integrato con uno studio del Politecnico di Torino e con un report della federazione medicina sportiva. Oggi tutti sono pronti per ripartire in termini di ripresa delle attività, che è una cosa diversa dalla ripresa delle competizioni”.