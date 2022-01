Malagò: “Sono d’accordo con la capienza a 5000”

Le parole del presidente del Coni

"Bene ha fatto la Lega di A . Mi rendo conto che in una situazione di gravissima difficoltà si abbattono ulteriormente i ricavi dei club, ma il rischio che il governo facesse cadere dall'alto la sua decisione era elevato".

Il presidente poi non nasconde il suo dispiacere per chi ha scelto di trascorrere le vacanze natalizie fuori dall'Italia, aumentando il rischio di contagio e mettendo a rischio il sistema: "Chi è andato a Dubai, Maldive o Sudamerica non ha aiutato la causa".