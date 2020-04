Malagò: “Niente allenamenti almeno fino al 27 aprile. Scudetto? Ho un’idea ma la tengo per me”

Intervenuto a Radio Radio, il Presidente del Coni ha fornito alcuni aggiornamenti riguardo la ripresa delle attività sportive. Malagò ha parlato del Dpcm in preparazione da parte del governo e degli effetti che sortirà sullo sport italiano. L’intervista si è anche conclusa con una rapida considerazione sull’assegnazione dello scudetto. Ecco le parole di Giovanni Malagò come riportate su Calciomercato.com.

“Sono costantemente in contatto con il ministro Spadafora. Suppongo, e credo di non sbagliarmi, che il Dpcm in preparazione da parte del governo proprio in queste ore confermi il blocco degli allenamenti. Fino a quando? Almeno fino al 27 aprile, oppure fino al week-end del 27 aprile. Non dipende da me l’eventuale assegnazione dello scudetto in caso di sopsensione definitiva del campionato. Decide il consiglio federale. Ho una mia idea, ma la tengo per me altrimenti scatenerei il caos perché non è tra le mie prerogative decidere”.