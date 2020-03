Malagò: “Nessuna certezza sulla ripresa dei campionati”

Intervistato dal Corriere della Sera, Giovanni Malagò parla della ripresa dei campionati e della reazione del calcio italiano contro l’impatto del virus. Nelle sue parole lo sconforto di non avere nessun tipo di certezza riguardo la possibile data di ripresa. Chiesto aiuto anche al governo ma attualmente la situazione sembra davvero critica.

Qui le sue parole: “Sono in stretto contatto con Gravina per provare a trovare una soluzione. Chiudere subito la stagione? Il calcio deve fare i conti con la pandemia. L’agenda è dettata dal Governo e al momento non ci sono certezze”.

Fonte: Corriere della Sera