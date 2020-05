Malagò: “La Serie A ripartirà il 13 giugno ma non sono sicuro che possa concludersi”

Intervenuto a Radio 2, Giovanni Malagò parla della possibilità di ripresa del campionato il 13 giugno ma si mostra scettico riguardo una sua possibile conclusione.

“Al 99% la Serie A ripartirà il 13 giugno. Mi sembra che si stia facendo di tutto per ricominciare e per mettere in condizione il sistema di ripartire. Poi sulla possibilità che il campionato possa finire bisogna saper leggere il futuro. E’ un vero rischio, ma per la Serie A l’obiettivo primario e unico è quello di ricominciare. Questa è una mentalità che purtroppo non mi appartiene, forse è un fatto culturale. Però io penso che nella vita, anche se uno è convinto e determinato, deve sempre avere un’alternativa, altrimenti si rischia di compromettere una situazione già abbastanza complicata.

Fonte: Tuttomercatoweb