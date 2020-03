Malago: “Il rinvio di Tokyo 2020 non è da escludere”

Intervenuto via radio, Giovanni Malagò prova a fare chiarezza per quanto riguarda la questione inerente alle Olimpiadi di Tokyo 2020, attualmente ancora in programma.

Il numero del CONI ha infatti parlato di come si stia pensando al rinvio della competizione ma di come d’altra parte sia impossibile mettere tutti d’accordo per via dei numerosi sponsor e contratti televisivi.

Qui le sue parole:

“Ho parlato con il presidente del Cio Thomas Bach e abbiamo tutti dato mandato a lui per dare questo tipo di risposte. Si stanno valutandi tutte le ipotesi, ad oggi nulla è da escludere.

Solo due soggetti possono prendere questa decisione: il Cio, quindi Bach, e il governo giapponese con il primo ministro Abe.

Le Olimpiadi senza atleti, giornalisti e pubblico non si possono fare.

Ma non si possono fare neanche senza le tv e le multinazionali che hanno pagato tantissimo per i diritti con contratti pluriennali che scadranno entro il 2020″.

