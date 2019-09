Maifredi: “Brescia è la mia città, ma allenerei questo Bologna”

“Tanti campioni prima sceglieva Brescia perché c’era Corioni, un fenomeno assoluto. Brescia è la mia città, lì ho il cuore. Corini? Da giocatore aveva ottime doti e per questo lo portai alla Juve, ma da allenatore è ancora presto per giudicarlo: è entrato nel cuore della città avendo portato il Brescia in Serie A, ma è questa l’annata decisiva. Balotelli? Cellino ha fatto una gran cosa, sta tenendo fede alle promesse fatte. Anche per questo ragazzo sarà una stagione decisiva: ha tutto per essere un grandissimo qui, ora deve dimostrarlo. Mi piace anche Donnarumma: ha già dimostrato in passato di poterci stare, può essere determinante”.

Scheda 1 di 4