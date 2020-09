Maietta: “Vignato mi ha impressionato. Promozione 2015? Giocai con un ginocchio…”

Ospite telefonico di Fede Rossoblù su Radio1909, condotta da Marcello Giordano e Lorenzo Bignami, l’ex capitano del Bologna Mimmo Maietta ha parlato del presente e del futuro, ora è dirigente, con qualche accenno al rossoblù.

“Il Covid mi ha fatto capire alcune cose – ha affermato – Ho preso le decisione di smettere, volevo terminare la carriera con la promozione ma non ci siamo riusciti. Non è stato un campionato facile per la squadra perché abbiamo cambiato tre allenatori, però eravamo riusciti a raddrizzare la stagione e raggiungere i playoff. Purtroppo nei momenti importanti abbiamo commesso errori e siamo usciti”