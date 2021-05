Doppio ex di Bologna e Juve , Mimmo Maietta ha presentato la sfida di stasera del Dall'Ara a Tuttojuve.com, decisiva per i bianconeri nella corsa Champions:

“Il Bologna darà l'anima: con il Verona abbiamo visto una squadra ancora in salute. C'è inoltre grande adrenalina in città. Per me non sarà semplice per la Juve".