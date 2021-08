Maietta: “Guai dare la colpa solo ai difensori”

"A volte nel calcio ti capitano di queste partite strane, che nascono male e finiscono peggio. In campo ho visto troppi buchi, troppa distanza tra i reparti, troppi errori. Però da ex difensore dico: guai dare la colpa solo ai difensori. Quando subisci gol cosi facilmente a venir meno è tutta la fase difensiva. Il calcio è un’alchimia complessa tra reparti: se il centrocampista davanti alla difesa non fa filtro non puoi sperare che il centrale ci metta sempre una pezza".