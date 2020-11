Maietta: “Domani tiferò Bologna, serve credere nel progetto per…”

Mimmo Maietta è stato intervistato da Marcello Giordano del Resto del Carlino. Ha parlato della partita di domenica, Bologna-Crotone, una sfida del cuore per lui che è originario di Cariati e ha giocato in entrambe le squadre. Queste le sue parole.

“La fede è risaputa, sto con il Bologna. Vivo alla Meridiana, Bologna per me è casa mia. Ho tanti amici e rapporti di stima: Saputo e Fenucci su tutti, poi l’avvocato Bergamini fino ai tifosi. Non posso che fare il tifo per loro. A Bologna sono arrivato quando non c’era nulla, se non l’idea di vincere. Abbiamo conquistato la Serie A e con l’arrivo di Saputo si sono gettate le basi per il progetto attuale”.