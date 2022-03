Maietta: “Bologna in difficoltà, ma non sono preoccupato per la salvezza. Saputo? Valuterà in estate”

Le parole di Mimmo Maietta

Redazione TuttoBolognaWeb

Sconfitta immeritata — Ospite di Sportoday su E'Tv Rete 7, l'ex rossoblù Mimmo Maietta ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna. Si parte da Bologna-Atalanta.

"Due sconfitte consecutive? L'ultima partita è stata strana, il Bologna non meritava di perdere anche perché ci sono state due clamorose occasioni mancate. Peccato. Bisogna guardare avanti ma anche dietro perché le altre si muovono. Nel 2022 il Bologna è penultimo e rispetto all'andata manca una via di mezzo. Non è una squadra da ultimi posti ma nemmeno da Europa, può fare un buon campionato ma ora ci sono delle difficoltà".

Salvezza — "Non ha un calendario facile il Bologna, alla prossima c'è il Milan che si gioca lo Scudetto con Napoli e Inter, però è anche vero che quando si incontrano squadre di calibro le prestazioni importanti spesso vengono fuori. Però bisogna stare attenti perché dietro ci sono squadre che devono recuperare delle partite, ma essendoci tanti scontri diretti tra le pericolanti non sarei preoccupato per la salvezza".

Attacco sterile — "Il Bologna segna poco? Barrow sta facendo fatica, in generale tutta la squadra fatica a fare gol ma le occasioni ci sono e anche clamorose. Forse manca cattiveria sotto porta. Arnautovic per esempio domenica doveva sfondare la porta invece dello scavetto e forse serve ritrovare cattiveria"

Mihajlovic e Saputo — "Mihajlovic? Ha una rosa importante, il campionato è iniziato bene con il record di punti nell'andata ma non so se può fare di più. Spero riesca ancora a tirare fuori qualcosa da questi ragazzi e solo uno come lui, che ha tanta esperienza, può farlo. Saputo? La sua presenza è sempre importante, far capire che è vicino alla squadra e i giocatori questo lo apprezzano. Decisioni' E' giusto finire l'anno con Mihajlovic, non ha senso fare rivoluzioni con nove partite da giocare. A fine stagione prenderà le dovute decisioni".