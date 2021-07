Magoni: “Spero che il Bologna possa fare un campionato sopra le righe”

Oscar Magoni , ex rossoblù dal 1996 al 1999 e ora dirigente del Feralpi Salò , è intervenuto a Radio Nettuno Bologna Uno per ricordare il passato e parlare del presente. Sabato sarà avversario nell'amichevole del Bologna . Ecco il suo commento:

"A Bologna mi allenò Ulivieri e Mazzone per sei mesi. Il gruppo era splendido, ancora ci sentiamo, il percorso fu incredibile e infatti i tifosi si ricordano ancora di quella squadra. Gazzoni fu un ottimo presidente, era atipico perché era una persona molto umana. Il momento più bello furono tutti i tre anni, ricordo che feci il contratto per telefono mentre ero in autostrada. Il ricordo più brutto, invece, quando mi ruppi il ginocchio a Lisbona in Coppa Uefa. Al mio rientro mi ritrovai ai margini e preferì cambiare aria".