Nuova avventura da dirigente per Oscar Magoni, protagonisti del Bologna degli anni novanta e ora direttore sportivo della Feralpisalò. L’amichevole di ieri, per lui, è stato come un salto nel passato.

Ma ora c’è il presente e quello di ieri ha detto che Musa Barrow ha deciso la partita e anche Oscar Magoni è rimasto impressionato dal suo talento: “E’ fortissimo – ha affermato al Carlino – Lo conosco dai tempi della Primavera a Bergamo e quando parte non lo prendi più”.