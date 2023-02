Maggiani: “Sono affezionato al Bologna, anche se in campo ci ha sempre rovinato”

Scrittore doriano con un debole per Bologna e il Bologna. Maurizio Maggiani racconta della Samp dello scudetto, quella degli ultimi tempi recenti e dei rossoblù. I blucerchiati arrivando da uno 0-0 con l'Inter, che per quanto di guadagno non illude lo scrittore:

"Come va? Sicuramente sto meglio io della Sampdoria, anche se abbiamo pareggiato con l'Inter. Seguo ancora la Samp, anche se non vedo più bene, non vedo la palla. La ascolto. Sono stato abbonato per tanto tempo a Marassi, uno stadio dolce. Lo sono stato fino agli anni Novanta. Ero nei distinti per lo scudetto. Quando abbiamo vinto abbiamo sfilato per la città, ma poi siamo andati a mangiare in osteria. Il pallone è bello così, non c'è bisogno di diventare dei tifosi pazzi. Amavo la mia donna, cioè la mia fidanzata: la Sampdoria".