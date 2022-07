Lykogiannis: “Mihajlovic ci ha chiesto di essere professionisti”

E' tornato a parlare Charalampos Lykogiannis dopo la conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore del Bologna. Il greco, arrivato a parametro zero dal Cagliari, ha concesso una breve intervista a Dazn come riportato da Tmw:

"Mihajlovic? Lo abbiamo incontrato prima di partire per il ritiro, ci ha chiesto di essere veri professionisti e arrivare pronti al campionato - le sue parole - Il mister ci manca tanto, è una grande persona e vogliamo dare tutto per lui. Punizioni? Mi ricordo come le tirava, penso di poterle tirare e di dare una mano alla squadra da questo punto vista. Posso migliorare e sperare di batterle come lui".