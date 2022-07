Lykogiannis: “Arnautovic troppo forte, mi preparo per gli assist”

Intervistato da Sky, come riporta il Carlino, l'esterno greco ha parlato dei suoi primi giorni rossoblù, di Sinisa Mihajlovic e del centravanti a cui la squadra dovrà far arrivare rifornimenti, ovvero Marko Arnautovic .

"Mi sto preparando per fare qualche assist ad Arnautovic, è troppo forte - le sue parole - Per me fare qualche gol e qualche assist è importante, ma sono difensore e per prima cosa è importante saper difendere. Sinisa? Non è facile lavorare senza allenatore, ma lui ci ha chiesto di spingere al massimo fin da subito".