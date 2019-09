Lyanco malissimo all’esordio da titolare

La prima da titolare in maglia granata non è andata affatto bene per Lyanco.

L’ex difensore rossoblù (voto 4,5 da quasi tutti i media) all’esordio in questo campionato di Serie A, si macchia subito di un grave errore in occasione del gol di Gabbiadini. Poco dopo l’errore che è costato l’uno a zero blucerchiato, sempre il brasiliano è andato vicino a un altro errore dentro l’area di rigore. Se questa doveva essere la gara per provare a conquistarsi un posto da titolare, Lyanco non ha convinto.