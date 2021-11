Luppi: “Bologna e Venezia due piazze a cui sono legato. Bfc risollevato”

Le parole di Gianluca Luppi

Gianluca Luppi, ex calciatore di Bologna e Venezia , intervistato dal Corriere del Veneto ha presentato così il match tra le sue due ex squadre.

“Sono due piazze a cui sono particolarmente legato - le sue parole - Soprattutto Bologna, visto che risiedo tuttora a Crevalcore e faccio anche il nonno part-time. L'allenatore che ricordo con più affetto è Mazzone. Novellino? E' un altro allenatore che mi ha dato tantissimo e conquistammo una promozione, poi riuscimmo anche a salvarci con Recoba. Bologna? Era partito bene, ha avuto una flessione e adesso si è di nuovo risollevato. Il punto più alto di questa stagione è la vittoria sulla Lazio. Venezia? Inizio difficile, è normale visto che ci voleva il suo tempo per amalgamare vecchi e nuovi ma ha le carte in regola per giocarsela fino alla fine".