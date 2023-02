Lunedì via al Master Unibo e Bfc, prima lezione con l’Ad Fenucci

Via lunedì al Master promosso da Unibo e Bologna Calcio

Prenderà il via lunedì 13 febbraio a Palazzo Marescotti (via Barberia 4), sede del Dipartimento delle Arti dell’Università degli studi di Bologna, il Master di I livello in Comunicazione e Marketing dello sport, organizzato dall’Alma Mater e dal Bologna Fc 1909, con il contributo della Fondazione Del Monte e dell’U.S. Sassuolo Calcio, e con il patrocinio di Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna e Coni.