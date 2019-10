Lunedì l’esordio dell’Italia nel Mondiale Under-17

L’Italia Under-17 di Carmine Nunziata si appresta ad affrontare il debutto nel mondiale di categoria previsto per lunedì contro le Isole Solomone, mentre a completare il girone ci sono Messico e Paraguay. La competizione comincia appunto con una fase a gironi, in tutto sono sei, dove si qualificano le prime due e le migliori quattro terze. L’Italia è a caccia della vittoria: un titolo giovanile manca alla nazionale italiana dal 2004 e una vittoria in questo mondiale brasiliano sarebbe indicativo del cambio di rotta intrapreso dagli azzurri.

Uno dei temi principali è certamente la mancanza di Sebastiano Esposito, trattenuto da Conte a Milano poiché integrato nelle rotazioni della prima squadra. E’ presente tra i convocati anche un rossoblù: il 2002 Marco Molla, il giovane portiere arriva direttamente dalla primavera di Troise. Lo riporta il Corriere dello Sport.