Lunedì la ripresa degli allenamenti

Due giorni liberi per il Bologna , poi riprenderà la preparazione in vista dell'inizio del campionato fissato tra due settimane esatte.

Attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito, i rossoblù hanno annunciato dopo l'amichevole di Enschede di ieri contro il Twente la squadra è rientrata in città in serata, e avrà quindi il weekend privo di impegni, allenamenti compresi. La ripresa delle attività al centro tecnico è prevista per lunedì alle 18 a porte aperte.