L’Under 18 s’impone 4-2 sul Verona

Vittoria per l'Under 18

L’ Under 18 di mister Paolo Magnani inizia il 2022 con una bella vittoria battendo il Verona 4-2.

In occasione del 15° turno di campionato, i padroni di casa conquistano un successo prezioso che li fa salire a 16 punti dopo dodici partite giocate, con ancora diversi incontri da recuperare. La testa dei ragazzi di Magnani è già proiettata verso la sfida in programma lunedì in casa della Fiorentina.