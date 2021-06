L’under 17 recupera domani con la Reggiana

Recupero della 5a giornata per i ragazzi di Vigiani

L’Under 17 di Luca Vigiani, domani alle 15.30 presso il “Campo Bellarosa A” di Calerno (RE), scenderà in campo contro i padroni di casa della Reggiana, nella gara valida per il recupero della 5^Giornata del Girone 5.

Dopo la bella vittoria in trasferta a LaSpezia di domenica scorsa, firmata 0-4grazie alle reti di Corazza (2), Karlsson e Lombardi, i rossoblù si sono riappropriati della prima posizione, sfruttando il turno di riposo del Sassuolo. Ora, il destino per il passaggio ai quarti di finale – per il quale, insindacabilmente, occorre terminare in vetta – è nelle mani proprio dei nostri 2004: occorrerà vincere per lasciare i neroverdi a quattro punti, distanza che comunque potrebbero (parzialmente) colmare nel weekend, quando a riposare saranno proprio i felsinei. Quindi, il verdetto finale potrebbe realizzarsi domenica 13 giugno, quando i nostri atleti sfideranno ancora la Reggiana, ma in casa.