L’Under 17 elimina la Juve e vola in semifinale Scudetto

L'Under 17 vola in semifinale

Grande impresa per il Bologna Under 17 di Biavati.

La squadra rossoblù si è qualificata alla semifinale Scudetto eliminando la Juventus - 0-2 all'andata, 2-2 al ritorno - dove domenica alle 17 a Fermo affronterà il Milan. Reti per i rossoblù di Bernacci e Balello. Giornata importante ieri anche per l'Under 15 che era impegnata nella semifinale di andata contro la Fiorentina al Cavina, partita finita uno a uno con le reti Mazzetti e Maiorana. Al ritorno il Bologna di Solivellas dovrà vincere per passare il turno.