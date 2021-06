L’Under 13 è Campione Regionale

Vittoria dell'Under 13 nella finale regionale contro l'Imolese

Il Bologna Under 13 allenato da Juan Solivellas è Campione Regionale. Questo il verdetto della finale del Torneo Under 13 PRO disputata ieri presso lo stadio comunale “Negrini” di Castenaso. 1-0, 0-0 e 3-0 i risultati dei tre tempi di una partita ben giocata sotto tutti i punti di vista.

Bologna subito intraprendente dopo appena cinque minuti, con la prima doppia occasione arrivata al 5’ minuto con i tiri di Pizzirani prima e Groza poi che vengono ben respinti dall’estremo difensore imolese. Stessa sorte anche per la conclusione di Sermenghi appena un minuto dopo, anche se i ritmi successivamente si sono via via abbassati. All’ultimo minuto della prima frazione, però, i rossoblù sono riusciti a sbloccare il risultato grazie al destro di Sermenghi, che ha messo in rete il pallone dopo un bel assist di Notaro, chiudendo sull’1-0 i primi 20 minuti di gioco.