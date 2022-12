L’ultimo saluto a Sinisa

Duemila tifosi hanno assiepato la chiesa di Santa Maria dei Martiri in Piazza Esedra a Roma per salutare, l’ultima volta, Sinisa Mihajlovic. Un personaggio così spigoloso e, a detta sua, divisivo, ha radunato tutto il suo passato e non in un commosso saluto, di quelli che testimoniano la bontà della persona oltre che dell’atleta. Duro fuori ma morbido dentro, dicono di lui, e vedere quella folla lo conferma. Perché le persone genuine sono così, magari ti fanno incazzare, ti dicono in faccia ciò che pensano e può non piacere, ma alla fine le apprezzi di più proprio per la loro spigolosità, che ben presto si trasforma in rispetto, sincerità e affetto.