Inter-Bologna, la moviola: due casi dubbi

Per Gazzetta prova non pienamente sufficiente per Valeri, due gli episodi analizzati dalla moviola: il primo gol dell’Inter e un presunto fallo da rigore di Danilo su Lukaku.

Valeri 5.5 (Arbitro): sono due gli episodi dubbi della serata di San Siro. Il primo al 16′, in occasione del vantaggio dell’Inter, dove Lukaku trova la rete dopo essersi liberato della marcatura di Tomiyasu. Per l’arbitro e il Var è tutto regolare, ma rimane qualche sospetto. Qualche dubbio anche al quinto della ripresa, quando Lukaku va giù in area. Valeri fa ampi gesti di proseguire, però le immagini sembrano mostrare una trattenuta di Danilo sul centravanti belga.

Assistenti: Preti 6 e Bresmes 6.