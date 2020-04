L’Uefa non boccia un nuovo format: la situazione del Bologna

La priorità di tutti è quella di terminare i campionati nazionali. Poi, se ci sarà tempo, anche le coppe europee. Ovviamente l’Uefa spera di poter riprendere Champions ed Europa League ad agosto, portandole a termine alla fine del mese. Tutto ruota però attorno all’evoluzione del virus e alle tempistiche. Se si dovesse andare troppo avanti con l’inizio dei campionati, allora l’Uefa non scarterebbe a priori un nuovo format: non solo per l’Europa, ma anche per i tornei nazionali.

L’opzione playoff e playout al momento non piace alla maggior parte delle squadre di Serie A, ma si farà di necessità virtù. Se davvero si dovesse giungere a questo scenario, il campionato del Bologna sarebbe in qualche modo finito. La squadra rossoblu occupa infatti oggi esattamente la 10^ posizione in classifica e, anche se a ridosso della zona Europa League, non avrebbe più nulla da dire. Ecco quindi che eventuali playoff – per decidere la vincitrice dello scudetto e le squadre che potranno accedere alle prossime coppe europee – non riguardano i ragazzi di Mihajlovic. Stesso discorso per quanto concerne i playout.

Fonte: “Corriere di Bologna”