Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Massimo Loviso, ex rossoblù che ora gioca al Castelnuovo in Serie D, per commentare l’inizio di stagione del Bologna:

“Seguo sempre il Bologna, ultimamente alti e bassi e l’obiettivo della stagione sarà fare più punti possibili. L’inizio è stato difficile per i diversi infortuni, ma sono fiducioso nella società e nell’allenatore. In futuro ci saranno soddisfazioni”.