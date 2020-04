Lotito insiste: “I giocatori possono allenarsi, nessuno rischia la salute”

Tema all’ordine del giorno è ovviamente quello che si riferisce alla ripresa delle attività sportive. Tutte le istituzioni calcistiche spingono per tornare in campo il prima possibile, ma qualcuno più di altri. Tra chi dice che la stagione non può riprendere e chi invece crede che la Serie A possa ricominciare già a fine maggio, insorge Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, convinto che il peggio sia passato e che i suoi giocatori non corrano rischi, chiarisce ancora una volta la sua posizione ai microfoni di “Lazio Style Radio 89.3”.

“Non voglio sottovalutare la situazione, ma i fatti mi stanno dando ragione. Da oltre un mese ho proposto di aggiungere ai tamponi dei test sierologici per verificare l’esistenza o meno del virus nel corpo. Ho sempre sostenuto che le attività lavorative possano essere regolarmente svolte, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza: non ho mai capito perché se riaprono le fabbriche allora non possono riprendere a lavorare anche i calciatori, che non fanno questo mestiere solo a scopo ludico ma anche professionale. I giocatori di Serie A hanno una condizione fisica diversa dalle altre persone: se stanno fermi troppo a lungo, poi fanno fatica a ripartire. Nessuno di loro, inoltre, è stato ricoverato in ospedale: questo non è un caso – spiega Lotito, che infine conclude – Il nostro centro sportivo è stato sanificato: abbiamo da due mesi tutti gli strumenti necessari per scongiurare qualsiasi pericolo. Noi rispettiamo le regole, ma dovrebbe esser adottato un protocollo che garantisca per chiunque di svolgere il proprio atto lavorativo in totale sicurezza. Secondo me, con tutti questi controlli, i giocatori si possono quantomeno allenare: nessuno rischia la salute. Speriamo si possa tornare presto in campo”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”