Lotito: “Alla Lazio converrebbe non giocare, ma…”

Intervistato in esclusiva a La Repubblica, Claudio Lotito parla della possibilità di interrompere definitivamente il campionato. Nelle sue dichiarazioni la voglia di continuare la competizione non solo per la Lazio ma per tutto il sistema calcio italiano:

“A noi della Lazio converrebbe non giocare, siamo già in Champions e risparmierei 4 mensilità di stipendio. Ma ragiono per il sistema ed è per questo che voglio giocare, interrompere tutto sarebbe nocivo per le sorti di tutta la Serie A“.

Fonte: La Repubblica