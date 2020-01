Lontano da casa è un Bologna da rimonta

Che questa squadra fosse caparbia lo si era capito già lo scorso anno, quando riuscì in una delle rimonte più incredibili della storia della Serie A. Nessuno però poteva prevedere una squadra così capace di ribaltare il risultato. Già perché i rossoblu sono la squadra che fa più punti in trasferta rimontando gli avversari. Un dato che testimonia la tenuta fisica e mentale da parte della formazione di Mihajlovic.

Un dato che affonda le radici fin dalle prime di campionato, quando i rossoblu ribaltarono il risultato a Brescia, da 3-1 a 3-4. Situazione che si è ripresentata a Napoli e sabato a Ferrara. Partite in cui i rossoblu sono riusciti a rovesciare le sorti del match dopo lo svantaggio iniziale. Una serie di dati che sintetizzano perfettamente la mentalità che Sinisa ha imposto alla sua squadra. Ora i rossoblu cercano il cambio di passo anche in casa, dove l’anno scorso hanno costruito le proprie fortune. L’obiettivo è migliorare il risultato dello scorso anno, mettendo in classifica almento 50 punti.

Fonte: la Gazzetta dello Sport.