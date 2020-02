L’Olimpico e il fattore Barrow

Il Resto del Carlino oggi si sofferma su Musa Barrow.

Il neo arrivato in casa Bologna si è ritagliato le prime pagine di giornali a suon di gol, in particolar modo con la doppietta di Roma contro i giallorossi del 7 febbraio, ma l’Olimpico è uno stadio che gli porta fortuna. Oltre appunto alla sontuosa doppietta utile per il 2-3 rossoblù nella capitale, Barrow viene ricordato anche dai tifosi biancocelesti. Infatti, in una delle sue prime apparizioni in massima serie, Barrow andò a segno contro la squadra di Simone Inzaghi: era il 16 maggio 2018 quando dopo due minuti dal suo ingresso trafisse Berisha su assist di De Roon.

