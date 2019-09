L’ok di Arianna per la visita a Mihajlovic

Non c’è un unico artefice dietro l’idea di andare a festeggiare la vittoria ottenuta sul campo del Brescia con Sinisa Mihajlovic. Qualcuno dice che l’input sia stato dato da Diego Raimondi, collaboratore di Sinisa, altri sostengono che sia stato Bigon, ma dalla squadra fanno intendere che poco importa chi sia stato il primo, tutti erano accomunati dal desiderio di condividere la gioia della vittoria con il tecnico.

Nella serata di domenica, la vicenda di Sinisa si colora di un altro gesto che dimostra la sinergia venutasi a creare tra allenatore, giocatore e anche la famiglia del tecnico. I rossoblù infatti prima di procedere in direzione Sant’Orsola hanno parlato con Arianna, moglie del tecnico, per capire che se ci fossero le condizioni per fare questa sorpresa a Sinisa. In ogni caso i calciatori hanno trovato dei complici anche nello staff del Sant’Orsola, a Mihajlovic è infatti stato detto solo di affacciarsi dalla finestra, non sapeva che cosa lo attendeva.

Nel frattempo il Bologna attende il ritorno in panchina di Mihajlovic, le cure procedono, ma continueranno per altre due settimane; Sinisa mette nel mirino la partita contro la Lazio, ma per ora serve pazienza. Resta comunque la certezza che il legame tra il tecnico e i suoi ragazzi sembra trascendere la dimensione professionale, e questo nei momenti di difficoltà serve certamente a dar forza.

Lo riporta il Corriere dello Sport.