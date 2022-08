L’Official Store Dall’Ara chiuso fino a Ferragosto

Da domani e fino al 15 agosto compresi lo store ufficiale del Bologna dello stadio Dall'Ara non sarà aperto al pubblico

In occasione della partita contro il Cosenza, il Bologna Official Store dello stadio Dall'Ara rispetterà l'orario di apertura dei cancelli con accesso consentito solo alle persone in possesso di regolare biglietto nominale ai settori di Tribuna e Kids Stand.